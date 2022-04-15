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"ግጥምን ካባ እናልብስ" - የሥነ ግጥም ጉባኤ

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Published 15 April 2022 at 12:50pm
By Befekadu Abay
Source: SBS

ሰሞኑን በቅዱስ አብዮት ኪነ ጥበብ ማዕከል አጋፋሪነት በአገር ፍቅር አዳራሽ የተከናወነውን "ግጥምን ካባ እናልብስ" ልዩ ዝግጅት የዳሰሰ።

Published 15 April 2022 at 12:50pm
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