"ግጥምን ካባ እናልብስ" - የሥነ ግጥም ጉባኤ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ግጥምን ካባ እናልብስ" - የሥነ ግጥም ጉባኤPlay15:04ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SDRGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.38MB)Published 15 April 2022 at 12:50pmBy Befekadu AbaySource: SBS ሰሞኑን በቅዱስ አብዮት ኪነ ጥበብ ማዕከል አጋፋሪነት በአገር ፍቅር አዳራሽ የተከናወነውን "ግጥምን ካባ እናልብስ" ልዩ ዝግጅት የዳሰሰ።Published 15 April 2022 at 12:50pmBy Befekadu AbaySource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ