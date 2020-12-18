የሲድኒ ነዋሪዎች የፊት ጭምብል እንዲያጠልቁ ማሳሰቢያ ተሰጠ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የሲድኒ ነዋሪዎች የፊት ጭምብል እንዲያጠልቁ ማሳሰቢያ ተሰጠPlay04:51ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.8MB)Published 18 December 2020 at 9:46pmBy NACASource: SBS *** ጠቅላይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን የካቢኔ ሹም ሽር አደረጉPublished 18 December 2020 at 9:46pmBy NACASource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ