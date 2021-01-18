ቪክቶሪያ ለአብዛኛው የሲድኒ ክፍለ ከተሞች ገደቦቿን አላላች

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ቪክቶሪያ ለአብዛኛው የሲድኒ ክፍለ ከተሞች ገደቦቿን አላላችPlay04:30ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Governador de Victoria, Daniel Andrews. Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.26MB)Published 18 January 2021 at 9:32pmBy NACASource: SBS *** በአድዋ ከተማ ተቋርጦ የነበረው የመብራት ስርጭት ዛሬ ግልጋሎት መስጠት ጀመረPublished 18 January 2021 at 9:32pmBy NACASource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ