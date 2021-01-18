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ቪክቶሪያ ለአብዛኛው የሲድኒ ክፍለ ከተሞች ገደቦቿን አላላች

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Amharic News 18 January 2021

Governador de Victoria, Daniel Andrews. Source: AAP

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Published 18 January 2021 at 9:32pm
By NACA
Source: SBS

*** በአድዋ ከተማ ተቋርጦ የነበረው የመብራት ስርጭት ዛሬ ግልጋሎት መስጠት ጀመረ

Published 18 January 2021 at 9:32pm
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