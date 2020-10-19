የአውስትራሊያን ዓለም አቀፍ ድንበር መክፈት በስቴትና ፌዴራል መንግሥታት መካከል ጣቶችን እያጠቋቆመ ነው

Amharic News 19 October 2020

مسافرون عائدون إلى سيدني من نيوزلندا Source: AAP

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*** የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ውጥረት ጨምሯል

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