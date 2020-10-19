የአውስትራሊያን ዓለም አቀፍ ድንበር መክፈት በስቴትና ፌዴራል መንግሥታት መካከል ጣቶችን እያጠቋቆመ ነው

የአውስትራሊያን ዓለም አቀፍ ድንበር መክፈት በስቴትና ፌዴራል መንግሥታት መካከል ጣቶችን እያጠቋቆመ ነውPlay06:06مسافرون عائدون إلى سيدني من نيوزلندا Source: AAPGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.19MB) *** የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ውጥረት ጨምሯልShareLatest podcast episodes" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢርበቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላልየአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?ኒው ሳውዝ ዌይልስ፤ምርጫ 2023