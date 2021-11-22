ጠቅላይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ዐቢይ የዓለም አቀፍ ድንበሮች ለውጦችን አስታወቁ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ጠቅላይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ዐቢይ የዓለም አቀፍ ድንበሮች ለውጦችን አስታወቁPlay08:59ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.46MB)Published 22 November 2021 at 11:05pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS *** የዋን ኔሽን ረቂቅ ድንጋጌ በሕግ መወሰኛ ምክር ቤት ውድቅ ሆነPublished 22 November 2021 at 11:05pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ