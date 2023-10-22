ኢትዮጵያ ለደቡብ ሱዳንና ታንዛኒያ የኤሌክትሪክ ኃይል በሽያጭ ልታቀርብ ነው

ኢትዮጵያ ለደቡብ ሱዳንና ታንዛኒያ የኤሌክትሪክ ኃይል በሽያጭ ልታቀርብ ነውPlay06:48 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.78MB) በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የአካል ጉዳተኞች አካዳሚ ተከፈተታካይ ዜናዎችየኢትዮጵያ የመጀመሪያው የግል የሞባይል ገንዘብ ዝውውር ኩባንያ የሙከራ ጊዜውን አጠናቀቀአንዲት የአራት ዓመት ልጅ ለልደቷ በተጠመቀ ጠላ ሕይወቷ አለፈShareLatest podcast episodes"በተለይ የአማራ፣ ኦሮሞና የትግራይ ልሂቅናት ኢትዮጵያን ከምን አደረስናት ብለው ችግሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ የሚፈቱበት ጊዜ እየደረሰ ያለ ይመስለኛል" ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህድምፃዊ ጌታቸው ካሣ "ከአዝማሪና" እስከ "ትዝታ ንግሥና"ባዮብሊትዝ ምንድነው? ሳይንስን ለማገዝ እንደምን መሳተፍ ይችላሉ?አውስትራሊያ የምድርና አየር ኃይል ጦሯን ወደ መካከለኛው ምሥራቅ ላከች