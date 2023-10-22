ኢትዮጵያ ለደቡብ ሱዳንና ታንዛኒያ የኤሌክትሪክ ኃይል በሽያጭ ልታቀርብ ነው

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Credit: SBS Amharic

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በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የአካል ጉዳተኞች አካዳሚ ተከፈተ

ታካይ ዜናዎች
  • የኢትዮጵያ የመጀመሪያው የግል የሞባይል ገንዘብ ዝውውር ኩባንያ የሙከራ ጊዜውን አጠናቀቀ
  • አንዲት የአራት ዓመት ልጅ ለልደቷ በተጠመቀ ጠላ ሕይወቷ አለፈ
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"በተለይ የአማራ፣ ኦሮሞና የትግራይ ልሂቅናት ኢትዮጵያን ከምን አደረስናት ብለው ችግሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ የሚፈቱበት ጊዜ እየደረሰ ያለ ይመስለኛል" ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህ

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ድምፃዊ ጌታቸው ካሣ "ከአዝማሪና" እስከ "ትዝታ ንግሥና"

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ባዮብሊትዝ ምንድነው? ሳይንስን ለማገዝ እንደምን መሳተፍ ይችላሉ?

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አውስትራሊያ የምድርና አየር ኃይል ጦሯን ወደ መካከለኛው ምሥራቅ ላከች