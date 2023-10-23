በትግራይ ክልል በጦርነት ሳቢያ 2 ነጥብ 4 ሚሊየን ተማሪዎች ትምህርታቸውን አቋርጠዋል

በትግራይ ክልል በጦርነት ሳቢያ 2 ነጥብ 4 ሚሊየን ተማሪዎች ትምህርታቸውን አቋርጠዋልPlay06:35 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.66MB) ተጨማሪ ሰብዓዊ እርዳታ ወደ ጋዛ ዘለቀታካይ ዜናዎችበአማራ ክልል የሰዓት ዕላፊ ገደቦች መላላትየአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ የአሜሪካ ጉብኝትShareLatest podcast episodes"በተለይ የአማራ፣ ኦሮሞና የትግራይ ልሂቅናት ኢትዮጵያን ከምን አደረስናት ብለው ችግሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ የሚፈቱበት ጊዜ እየደረሰ ያለ ይመስለኛል" ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህድምፃዊ ጌታቸው ካሣ "ከአዝማሪና" እስከ "ትዝታ ንግሥና"ባዮብሊትዝ ምንድነው? ሳይንስን ለማገዝ እንደምን መሳተፍ ይችላሉ?አውስትራሊያ የምድርና አየር ኃይል ጦሯን ወደ መካከለኛው ምሥራቅ ላከች