በትግራይ ክልል በጦርነት ሳቢያ 2 ነጥብ 4 ሚሊየን ተማሪዎች ትምህርታቸውን አቋርጠዋል

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Credit: SBS Amharic

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ተጨማሪ ሰብዓዊ እርዳታ ወደ ጋዛ ዘለቀ

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ድምፃዊ ጌታቸው ካሣ "ከአዝማሪና" እስከ "ትዝታ ንግሥና"

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አውስትራሊያ የምድርና አየር ኃይል ጦሯን ወደ መካከለኛው ምሥራቅ ላከች