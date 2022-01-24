የባይሉዊላ ቤተሰብ አባላት የፌዴራል ወረዳ ፍርድ ቤት ሙግት ረቱ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የባይሉዊላ ቤተሰብ አባላት የፌዴራል ወረዳ ፍርድ ቤት ሙግት ረቱPlay08:03ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.85MB)Published 24 January 2022 at 10:08pmBy NACASource: SBS *** ኖቫቫክስ ክትባት አውስትራሊያ ውስጥ ለሙሉ ክትባትነት እንዲውል ይሁንታ አገኘPublished 24 January 2022 at 10:08pmBy NACASource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ