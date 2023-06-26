አውስትራሊያ ዜጎቿ ከሩሲያ በፍጥነት እንዲወጡ ጥሪ አቀረበች

አውስትራሊያ ዜጎቿ ከሩሲያ በፍጥነት እንዲወጡ ጥሪ አቀረበችPlay02:42 Source: SBS / SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (2.84MB) የአውስትራሊያ ነባር ዜጎች ሕገ-መንግስታዊ መብቶችን የሚያረጋግጠው ሕዝበ ውሳኔ በተያዘለት ጊዜ ይከናወናል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልበኒዚ ተናገሩ ።ShareLatest podcast episodes“በምግብ ምክንያት የሚከሰት የስብ መከማቸት ወደ ጉበት ካንሰርነርት የመቀየር ደረጃ አለው” - ዶ/ር ሱራፌል መላኩለሙአለ ሕጻናት ክፍያ ድጎማን መንግስት የጨመረ ቢሆንም ማእከላቱ አስቀድመው ክፍያ ላይ ጭማሪ ማድረጋቸውን ወላጆች አስታወቁ# 6 Liking & disliking | Australian dessertsጠቅላይ ሚኒስትር አልበኒዚ የመጀመሪያውን ብሔራዊ የሳይበር ደህንነት አስተባባሪ ሾሙ