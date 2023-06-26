አውስትራሊያ ዜጎቿ ከሩሲያ በፍጥነት እንዲወጡ ጥሪ አቀረበች

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የአውስትራሊያ ነባር ዜጎች ሕገ-መንግስታዊ መብቶችን የሚያረጋግጠው ሕዝበ ውሳኔ በተያዘለት ጊዜ ይከናወናል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልበኒዚ ተናገሩ ።

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