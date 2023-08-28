ኢትዮጵያ ውስጥ ከ4.3 ሚሊየን በላይ ተፈናቃዮች እንዳሉ ተገለጠ

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Credit: SBS Amharic

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በቡዳፔሽት የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ኢትዮጵያ ከዓለም 6ኛ ከአፍሪካ 2ኛ ደረጃን ይዛ ውድድሮቿን ፈፀመች።

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