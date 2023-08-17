የአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን 'የአማራ ክልል ወታደራዊ ፍጥጫዎች ሰላማዊ ዕልባት እንዲበጅላቸው' ሲል ጥሪ አቀረበ

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Credit: SBS

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በሳምንቱ መጨረሻ እንግሊዝና ስፔይን ለዓለም ዋንጫ፤ አውስትራሊያና ስዊድን ለሶስተኛ ደረጃ ሊፋለሙ ነው።

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አዲስ አበባ ውስጥ የታሰሩ ሰዎችን ትክክለኛ የማቆያ አድራሻ ለማግኘት አዋኪ ሆኖ መገኘቱን መንግሥታዊው የሰብዓዊ መብቶች ድርጅት ገለጠ

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ይዲድያ ፋሲል በፐርዝ ብላክ ስዋን ዌስት የአውስትራሊያ ፉትቦል ተጫዋች

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"የመጠጥ ጥገኝነትን፣የሕፃናት ጉስቁልናንና ከመጠን ያለፈ እሥራትን የማቃለል ሃሳብ ይዞ ለሚመጣ ሕዝበ ውሳኔ የአውስትራሊያ ሕዝብ እሺ ይላል ብዬ አስባለሁ" አቶ ማርሸት መሸሻ

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"የአውስትራሊያ የመጀመሪያ ነዋሪዎችን ኑሮ እንዳየሁት በጣም ነው የሚያሳዝነው" አቶ ማርሸት መሸሻ