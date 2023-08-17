የአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን 'የአማራ ክልል ወታደራዊ ፍጥጫዎች ሰላማዊ ዕልባት እንዲበጅላቸው' ሲል ጥሪ አቀረበ

የአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን 'የአማራ ክልል ወታደራዊ ፍጥጫዎች ሰላማዊ ዕልባት እንዲበጅላቸው' ሲል ጥሪ አቀረበPlay03:01 Credit: SBSGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (2.67MB) በሳምንቱ መጨረሻ እንግሊዝና ስፔይን ለዓለም ዋንጫ፤ አውስትራሊያና ስዊድን ለሶስተኛ ደረጃ ሊፋለሙ ነው።ShareLatest podcast episodesአዲስ አበባ ውስጥ የታሰሩ ሰዎችን ትክክለኛ የማቆያ አድራሻ ለማግኘት አዋኪ ሆኖ መገኘቱን መንግሥታዊው የሰብዓዊ መብቶች ድርጅት ገለጠይዲድያ ፋሲል በፐርዝ ብላክ ስዋን ዌስት የአውስትራሊያ ፉትቦል ተጫዋች"የመጠጥ ጥገኝነትን፣የሕፃናት ጉስቁልናንና ከመጠን ያለፈ እሥራትን የማቃለል ሃሳብ ይዞ ለሚመጣ ሕዝበ ውሳኔ የአውስትራሊያ ሕዝብ እሺ ይላል ብዬ አስባለሁ" አቶ ማርሸት መሸሻ"የአውስትራሊያ የመጀመሪያ ነዋሪዎችን ኑሮ እንዳየሁት በጣም ነው የሚያሳዝነው" አቶ ማርሸት መሸሻ