ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ባለ ነጠላው" ድምፃዊ ዳዊት ነጋ

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Arts and Entertainment

Singer Dawit Nega. Source: DNT

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Published 17 June 2022 at 12:28pm
By Befekadu Abay
Source: SBS

የድምፃዊ ዳዊት ነጋ የጥበብ ሕይወትና ስንብት።

Published 17 June 2022 at 12:28pm
By Befekadu Abay
Source: SBS
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