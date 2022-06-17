"ባለ ነጠላው" ድምፃዊ ዳዊት ነጋ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ባለ ነጠላው" ድምፃዊ ዳዊት ነጋPlay10:19ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Singer Dawit Nega. Source: DNTGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.63MB)Published 17 June 2022 at 12:28pmBy Befekadu AbaySource: SBS የድምፃዊ ዳዊት ነጋ የጥበብ ሕይወትና ስንብት።Published 17 June 2022 at 12:28pmBy Befekadu AbaySource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ