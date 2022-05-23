ተውኔት - የቴዎድሮስ ራዕይ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ተውኔት - የቴዎድሮስ ራዕይPlay19:37ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: B.AbayGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.97MB)Published 23 May 2022 at 5:59pmBy Befekadu AbaySource: SBS በደራሲና አዘጋጅ ጌትነት እንየው የተሰናዳው "የቴዎድሮስ ራዕይ" ታሪካዊ ተውኔት በአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴአትር ለሕዝብ ቀርቧል። የኪነ ጥበብ አፍቃሪዎችንና መድረክን አዋድዷል።Published 23 May 2022 at 5:59pmBy Befekadu AbaySource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ