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ተውኔት - የቴዎድሮስ ራዕይ

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Published 23 May 2022 at 5:59pm
By Befekadu Abay
Source: SBS

በደራሲና አዘጋጅ ጌትነት እንየው የተሰናዳው "የቴዎድሮስ ራዕይ" ታሪካዊ ተውኔት በአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴአትር ለሕዝብ ቀርቧል። የኪነ ጥበብ አፍቃሪዎችንና መድረክን አዋድዷል።

Published 23 May 2022 at 5:59pm
By Befekadu Abay
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