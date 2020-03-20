ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ለ60 ሺህ ያህል ኢትዮጵያውያን ሴቶች ሕይወትን መልሶ የመስጠት ያህል ሥራ የሠሩትን ዶ/ር ካትሪንን በማጣታችን ኤምባሲው ኃዘኑን ይገልፃል” - አቶ በሪሁን ደጉ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Berihun Degu - Remembering Dr Catherine Hamlin

Dr Catherine Hamlin (L), and Ato Berihun Degu (R) Source: Courtesy of SBS Amharic and PD

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 20 March 2020 at 5:42pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ በሪሁን ደጉ - በአውስትራሊያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባለሙሉ ሥልጣን ሚኒስትርና ምክትል ሚሽን መሪ፤ ረቡዕ ማርች 18, 2020 ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩትንና የመጀመሪያይቱን የፊስቱላ ሆስፒታል መሥራች ዶ/ር ካትሪን ሃምሊንን (1924 - 2020) የበጎ አድራጎትና ሙያዊ ግልጋሎቶች አንስተው ይዘክራሉ።

Published 20 March 2020 at 5:42pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Singer Sentayehu Belay II.jpg

"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ

Singer Sentayehu Belay I.jpg

ወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም

Abune Musie.jpg

"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ

Melake Tsehai Mengistu.jpg

"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ