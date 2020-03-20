“ለ60 ሺህ ያህል ኢትዮጵያውያን ሴቶች ሕይወትን መልሶ የመስጠት ያህል ሥራ የሠሩትን ዶ/ር ካትሪንን በማጣታችን ኤምባሲው ኃዘኑን ይገልፃል” - አቶ በሪሁን ደጉ
Dr Catherine Hamlin (L), and Ato Berihun Degu (R) Source: Courtesy of SBS Amharic and PD
Published 20 March 2020 at 5:42pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አቶ በሪሁን ደጉ - በአውስትራሊያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባለሙሉ ሥልጣን ሚኒስትርና ምክትል ሚሽን መሪ፤ ረቡዕ ማርች 18, 2020 ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩትንና የመጀመሪያይቱን የፊስቱላ ሆስፒታል መሥራች ዶ/ር ካትሪን ሃምሊንን (1924 - 2020) የበጎ አድራጎትና ሙያዊ ግልጋሎቶች አንስተው ይዘክራሉ።
Published 20 March 2020 at 5:42pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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