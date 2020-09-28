በ2012 የኢትዮጵያ የለውጥ ጉዞ ስኬትና ተግዳሮቶች

በ2012 የኢትዮጵያ የለውጥ ጉዞ ስኬትና ተግዳሮቶችPlay22:51Elias Wondimu (T- L) Neamin Zeleke (L), Dr Yohannes Gedamu (C) and (R) Source: PDGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (41.85MB) አቶ ነዓምን ዘለቀ - የቀድሞው የአርበኞች ግንቦት 7 ከፍተኛ አመራርና የውጭ ጉዳይ ኃላፊ፣ ዶ/ር ዮሃንስ ገዳሙ - በGeorgia Gwinnett College የፖለቲካ ሳይንስ መምህር፣ አቶ ኤልያስ ወንድሙ - የፀሐይ አሳታሚ ድርጅት መሥራችና ባለቤት እንዲሁም የInternational Journal of Ethiopian Studies ኤዲተር፤ በሂደት ላይ ስላለው የኢትዮጵያ ለውጥ ሂደት ይናገራሉ።አንኳሮች የለውጥ ፈተናዎች ጅምር ስኬቶችስጋቶችና ተስፋዎችShareLatest podcast episodes"በእኛ በኩል ከአውስትራሊያ ጋር መተባበር፣መሥራትና ብዙ መማር ይቻላል የሚል እምነት አለን"ተሰናባች አምባሳደር ፀጋአብ ክበበውየሴት ልጅ ግርዛት፤ ነርስ ንግሥት መልሆላንድአገርኛ ሪፖርት“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”