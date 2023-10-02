"የዘንድሮውን የኢሬቻ በዓል ያከበርነው በደስታና በሚደማ ልብ ነው" አቶ አብደታ ሁማ

"የዘንድሮውን የኢሬቻ በዓል ያከበርነው በደስታና በሚደማ ልብ ነው" አቶ አብደታ ሁማPlay11:09Celebration of Irreccha 2016 in Melbourne. Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.92MB) በሜልበርን - አውስትራሊያ የኢሬቻ በዓል እሑድ መስከረም 20 ተከብሮ ውሏል።አንኳሮችየኢሬቻ በዓል አከባበር ሥነ ሥርዓቶችየማሕበረሰብ መሪዎች አተያዮችየኢሬቻ በዓል ፋይዳዎችShareLatest podcast episodesኢሰመኮ በሶማሊና ኦሮሚያ የፀጥታ ኃይሎች መካከል በተካሔደ የተኩስ ልውውጥ ለጠፉ የተፈናቃዮችና የአካባቢ ነዋሪዎች ሕይወት ምርመራ እንዲካሔድ ጠየቀየነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ፤ የሕዝበ ውሳኔ ቅድመ ምርጫ ተጀመረየሜልበርን ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ሁለገብ ሕንፃ ምረቃ መልዕክቶች“ ያስገነባነው ሕንፃ ሕፃናት ኢትዮጵያዊነት፣ ግብረ ገብነት፣ ባሕልና ሃይማኖትን የሚማሩበት ነው ። ” - መልአከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ገብረ ሥላሴ ጎበና