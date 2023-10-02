"የዘንድሮውን የኢሬቻ በዓል ያከበርነው በደስታና በሚደማ ልብ ነው" አቶ አብደታ ሁማ

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Celebration of Irreccha 2016 in Melbourne. Credit: SBS Amharic

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በሜልበርን - አውስትራሊያ የኢሬቻ በዓል እሑድ መስከረም 20 ተከብሮ ውሏል።

አንኳሮች
  • የኢሬቻ በዓል አከባበር ሥነ ሥርዓቶች
  • የማሕበረሰብ መሪዎች አተያዮች
  • የኢሬቻ በዓል ፋይዳዎች
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የሜልበርን ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ሁለገብ ሕንፃ ምረቃ መልዕክቶች

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“ ያስገነባነው ሕንፃ ሕፃናት ኢትዮጵያዊነት፣ ግብረ ገብነት፣ ባሕልና ሃይማኖትን የሚማሩበት ነው ። ” - መልአከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ገብረ ሥላሴ ጎበና