"የዘንድሮውን ገና ያከበርነው በታላቅ ደስታና ተስፋ ነው" በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ማኅበረሰብ አባላት

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የዘንድሮውን ገና ያከበርነው በታላቅ ደስታና ተስፋ ነው" በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ማኅበረሰብ አባላትPlay08:51ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Haregewoine Taye (T-L Melbourne), Zewdwe Tesfamariam (L-B Brisbane), and Michael Feleke with his Family (R - Perth). Credit: H.Taye,Z.Tesfamariam, and M.FelekeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.42MB)Published 9 January 2023 at 6:57pm, updated 3 hours ago at 7:02pmBy Elias GudissaSource: SBS ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን አውስትራሊያ ዓመታዊ ዑደታቸውን ጠብቀው የመጡትን የ2023 / 2015 የፈረንጆችና የማኅበረሰባቸውን በዓለ ገናዎች በፈረቃ አከታትለው አክብረዋል። ወ/ሮ ሐረገወይን ታየ (ከሜልበርን)፣ ወ/ሮ ዘውዴ ተስፋማርያም (ከብሪስበን) እና አቶ ሚካኤል ፈለቀ (ከፐርዝ) የዘንድሮውን የገና በዓል እንደምን ባለ ስሜትና መንፈስ ከቤተሰብና ወዳጅ ዘመዶቻቸው ጋር እንዳከበሩ ይናገራሉ። በመላው ዓለም ላሉ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንም የመልካም ምኞት መልዕክቶቻቸውን ያስተላልፋሉ።Published 9 January 2023 at 6:57pm, updated 3 hours ago at 7:02pmBy Elias GudissaSource: SBSአንኳሮችበዓለ ገናቤተሰብና ወዳጅ ዘመድሐሴትና ተስፋShareLatest podcast episodesጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ ብርቱ የጎርፍ ጉዳት የደረሰበትን የምዕራብ አውስትራሊያ አካባቢ ጎበኙአውስትራሊያ ውስጥ ከየትኛውም ሥፍራ እንደምን አምቡላንስ መጥራት እንደሚችሉ"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም