ኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውን - አንድ አውስትራሊያ አቀፍ የግብረ ሰናይ ድርጅት ማቆም ያሻቸዋልን?

Seblewerk Tadesse (U-L), Girma Feyissa (L - L), Adamu Tefera (R) Source: Supplied
Published 17 April 2020 at 3:58pm, updated 18 April 2020 at 1:59pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
ለወቅታዊና ስር የሰደዱ ችግሮች በየፈርጁ ልገሳዎችን ማድረግ ሰብዓዊነትን ማጉላቱ እውነት ነው። እንደማንኛውም አገርና ዜጋ ለኢትዮጵያም ከኢትዮጵያውያን ይበልጥ የሚቀርብም የሞራል ግዴታ ያለበትም የለም። ለኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያን ‘ከባሕር ማዶ - አገር ቤት ችሮታዎችን ለማድረስና ራሳቸውንም ለመታደግ የግብረ ሰናይ ድርጅት ያሻቸዋልን?’ የሚለው መጠይቅም የማኅበረሰቡን አባላት ምላሽ ይሻል። ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ (ከብሪስበን)፣ አቶ ግርማ ፈይሳ (ከሲድኒ) እና አቶ አዳሙ ተፈራ (ከሜልበርን) ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።
Published 17 April 2020 at 3:58pm, updated 18 April 2020 at 1:59pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
Share