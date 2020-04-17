ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውን - አንድ አውስትራሊያ አቀፍ የግብረ ሰናይ ድርጅት ማቆም ያሻቸዋልን?

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Community Welfare Association Pt 1

Seblewerk Tadesse (U-L), Girma Feyissa (L - L), Adamu Tefera (R) Source: Supplied

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Published 17 April 2020 at 3:58pm, updated 18 April 2020 at 1:59pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ለወቅታዊና ስር የሰደዱ ችግሮች በየፈርጁ ልገሳዎችን ማድረግ ሰብዓዊነትን ማጉላቱ እውነት ነው። እንደማንኛውም አገርና ዜጋ ለኢትዮጵያም ከኢትዮጵያውያን ይበልጥ የሚቀርብም የሞራል ግዴታ ያለበትም የለም። ለኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያን ‘ከባሕር ማዶ - አገር ቤት ችሮታዎችን ለማድረስና ራሳቸውንም ለመታደግ የግብረ ሰናይ ድርጅት ያሻቸዋልን?’ የሚለው መጠይቅም የማኅበረሰቡን አባላት ምላሽ ይሻል። ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ (ከብሪስበን)፣ አቶ ግርማ ፈይሳ (ከሲድኒ) እና አቶ አዳሙ ተፈራ (ከሜልበርን) ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 17 April 2020 at 3:58pm, updated 18 April 2020 at 1:59pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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