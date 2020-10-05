“በውጭ አገር ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አሜሪካ ለኢትዮጵያ የከለከለችውን 130 ሚሊየን ዶላርስ በአንድ ቀን ለማሰባሰብ አቅደናል” - አቶ ደምለው አልማውና አቶ አለማየሁ አበበ

“በውጭ አገር ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አሜሪካ ለኢትዮጵያ የከለከለችውን 130 ሚሊየን ዶላርስ በአንድ ቀን ለማሰባሰብ አቅደናል” - አቶ ደምለው አልማውና አቶ አለማየሁ አበበPlay12:58Demlew Almaw (L) and Alemayehu Abebe (R) Source: SuppliedGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (23.77MB) አቶ ዓለማየሁ አበበ - የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ተግባር ምክር ቤት መሥራችና የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊና አቶ ደምለው አልማው - የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ተግባር ምክር ቤት መሥራችና አስተባባሪ ስለ ምክር ቤታቸው ተልዕኮ ያሰረዳሉ።አንኳሮች የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ተግባር ምክር ቤት ዓላማና ዋነኛ ግቦች በመካሄድ ላይ ያሉ የምክር ቤቱ እንቅስቃሴዎችአገራዊ የመሠረታዊ ልማትና ገጽታ ግንባታ ፕሮጄክት ተሳትፎዎችShareLatest podcast episodes" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢርበቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላልየአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?ኒው ሳውዝ ዌይልስ፤ምርጫ 2023