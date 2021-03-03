ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ የአፄ አምደ ፅዮንና አፄ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግሥታት

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ የአፄ አምደ ፅዮንና አፄ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግሥታትPlay23:28ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Deresse Ayenachew Source: D.AyenachewGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (27.19MB)Published 3 March 2021 at 6:08pm, updated 3 March 2021 at 6:36pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ደረሰ አየናቸው - የቀድሞው የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የታሪክና ቅርስ አስተዳደር ዲፓርትመንት መምህርና የድኅረ ምረቃ ዲን (አሁን በአገረ ፈረንሳይ በኢትዮጵያ ታሪክ ጥናትና ምርምር ላይ ይገኛሉ) ስለ አፄ አምደ ፅዮንና አፄ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግሥታት ውርሰ አሻራዎች አንስተው ይናገራሉ።Published 3 March 2021 at 6:08pm, updated 3 March 2021 at 6:36pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementአፄ አምደ ፅዮንና አፄ ዘርዓ ያዕቆብ ማን ናቸው?አፄ አምደ ፅዮን የኢትዮጵያ መካከለኛው ዘመን አባት?አፄ ዘርዓ ያዕቆብ ሴቶችን አብዝተው በመንግሥተ ስልጣን ላይ ስለምን ሾሙ?ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ