ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ የአፄ አምደ ፅዮንና አፄ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግሥታት

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Dr Deresse Ayenachew

Dr Deresse Ayenachew Source: D.Ayenachew

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Published 3 March 2021 at 6:08pm, updated 3 March 2021 at 6:36pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ደረሰ አየናቸው - የቀድሞው የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የታሪክና ቅርስ አስተዳደር ዲፓርትመንት መምህርና የድኅረ ምረቃ ዲን (አሁን በአገረ ፈረንሳይ በኢትዮጵያ ታሪክ ጥናትና ምርምር ላይ ይገኛሉ) ስለ አፄ አምደ ፅዮንና አፄ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግሥታት ውርሰ አሻራዎች አንስተው ይናገራሉ።

Published 3 March 2021 at 6:08pm, updated 3 March 2021 at 6:36pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • አፄ አምደ ፅዮንና አፄ ዘርዓ ያዕቆብ ማን ናቸው?
  • አፄ አምደ ፅዮን የኢትዮጵያ መካከለኛው ዘመን አባት?
  • አፄ ዘርዓ ያዕቆብ ሴቶችን አብዝተው በመንግሥተ ስልጣን ላይ ስለምን ሾሙ?
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