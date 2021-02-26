ከደኣማት እስከ ዐቢይ፤ የዛጉዌ ሥርወ መንግሥት

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከደኣማት እስከ ዐቢይ፤ የዛጉዌ ሥርወ መንግሥትPlay24:47ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Aerial view of the monolithic rock-cut church of bete giyorgis, Lalibela. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (27.9MB)Published 26 February 2021 at 12:19pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ደረሰ አየናቸው - የቀድሞው የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የታሪክና ቅርስ አስተዳደር ዲፓርትመንት መምህርና የድኅረ ምረቃ ዲን (አሁን በአገረ ፈረንሳይ በኢትዮጵያ ታሪክ ጥናትና ምርምር ላይ ይገኛሉ) ስለ ዛጉዌ ሥርወ መንግሥት ግነትና ክስመት ይናገራሉ።Published 26 February 2021 at 12:19pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየዛጉዌ ሥርወ መንግሥት ምሥረታየንግሥት ዮዲት አነሳስና አወዳደቅየላሊበላ ውቅር ዐቢያተ ክርስቲያናት አሠራርShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ