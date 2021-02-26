ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከደኣማት እስከ ዐቢይ፤ የዛጉዌ ሥርወ መንግሥት

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Lalibela

Aerial view of the monolithic rock-cut church of bete giyorgis, Lalibela. Source: Getty

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Published 26 February 2021 at 12:19pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ደረሰ አየናቸው - የቀድሞው የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የታሪክና ቅርስ አስተዳደር ዲፓርትመንት መምህርና የድኅረ ምረቃ ዲን (አሁን በአገረ ፈረንሳይ በኢትዮጵያ ታሪክ ጥናትና ምርምር ላይ ይገኛሉ) ስለ ዛጉዌ ሥርወ መንግሥት ግነትና ክስመት ይናገራሉ።

Published 26 February 2021 at 12:19pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የዛጉዌ ሥርወ መንግሥት ምሥረታ
  • የንግሥት ዮዲት አነሳስና አወዳደቅ
  • የላሊበላ ውቅር ዐቢያተ ክርስቲያናት አሠራር
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