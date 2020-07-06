“ በማህበራዊ ሚድያዎችን ጥላቻን በመዝራት አገርቤት ያለውን ዜጋ የሚያጋጩ ከድርጊታቸው ይታቀቡ ደርጊታቸውንም በቪክቶሪያ የኢትዮጵያውያን ሴቶች ህብረት ስም እንቃወማለን ፡፡ ” -ዶ/ር እማዬነሽ ስዩም
Dr Emayenesh Seyum Source: Supplied
Published 6 July 2020 at 4:10pm
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS
ግጭቶች እና ጦርነት ለሰው ልጆች ሁሉ ጎጂ ቢሆንም በእናቶች ፤ ሴቶች እና ህጻናት ላይ የሚስከትለው ጉዳት ግን ከሁሉም በላይ ነው ፡፡ ስለሆነም የኢትዮጵያ እናቶች ልጆቻችንን ግብረ ገብ እና ሰው የመሆን ጥበብን ማስተማር ይኖርብናል ሲሉ ዶ/ር እማዬነሽ ስዩም በቪክቶሪያ የኢትዮጵያውያን ሴቶች ህብረት ፕሬዝደንት አሳስበዋል፡፡
Published 6 July 2020 at 4:10pm
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