“በስንዴ መጥፋት ቂንጬ በሩዝ ተተክቷል” - ዶ/ር ረጋሳ ፈይሳ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በስንዴ መጥፋት ቂንጬ በሩዝ ተተክቷል” - ዶ/ር ረጋሳ ፈይሳPlay09:59ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Regassa Feyissa Source: Courtesy of PDGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.3MB)Published 1 June 2020 at 3:07pm, updated 1 June 2020 at 3:25pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ረጋሳ ፈይሳ - የተቀናጀ የግብርና ብዝሃ ሕይወት ልማትና የዘር ዋስትና ፕሮግራም መሥራችና ዳይሬክተር።Published 1 June 2020 at 3:07pm, updated 1 June 2020 at 3:25pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችኢትዮጵያ ውስጥ የጠፉና በመጥፋት ላይ ያሉ የምግብ ዓይነቶችድርቅን መከላከልየምግብ ዋስትናና የምግብ ምንጮችShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ