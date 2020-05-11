አማራጭ - ተቃውሞና አቋራጭ አማራጭ

OLF's logo (T-L), Awelu Abdi (T-R), Eng. Yilkal Getnet (B-L), Eskinder Nega (C), and Prof Merera (B-R) Source: Courtesy of PD
Published 11 May 2020 at 11:55am, updated 11 May 2020 at 11:57am
By Stringer
Source: SBS
ኮቪድ - 19 ለኢትዮጵያ አገር አቀፍ ምርጫ ጋሬጣ በመሆኑ የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አስተዳደር ሳንካ ለገጠመው ብሔራዊ ምርጫ አራት አማራጮችን አቅርቧል። አቶ አወል አብዲ - የብልፅግና ፓርቲ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ፣ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የኦፌኮ - ሊቀመንበር፣ አቶ ቀጄላ መርዳሳ - የኦነግ ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ፣ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት የኢትዮጵያ አገር አቀፍ ንቅናቄ ሊቀመንበርና አቶ እስክንድር ነጋ - የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ሊቀመንበር አተያዮቻቸውን ይገልጣሉ።
Published 11 May 2020 at 11:55am, updated 11 May 2020 at 11:57am
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