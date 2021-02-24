ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ምርጫው ለጋዜጠኞች የሙያቸውን ደረጃና የጋዜጠኛነትን ክብር የሚያሳዩበት አጋጣሚ ነው” - ዶ/ር ጌታቸው ድንቁ

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Close-up of microphone.

Close-up of microphone. Source: Getty

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Published 24 February 2021 at 10:45pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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ዶ/ር ጌታቸው ድንቁ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኅን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር፤ በሚዲያ ላይ ያተኮረ የሥነ ዜግነት ትምህርት አሥፈላጊነትና ለዲሞክራሲ ግንባታ የነፃ ሚዲያ ሚናን በተመለከተ ይናገራሉ።

Published 24 February 2021 at 10:45pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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