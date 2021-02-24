“ምርጫው ለጋዜጠኞች የሙያቸውን ደረጃና የጋዜጠኛነትን ክብር የሚያሳዩበት አጋጣሚ ነው” - ዶ/ር ጌታቸው ድንቁ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ምርጫው ለጋዜጠኞች የሙያቸውን ደረጃና የጋዜጠኛነትን ክብር የሚያሳዩበት አጋጣሚ ነው” - ዶ/ር ጌታቸው ድንቁPlay18:33ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Close-up of microphone. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.57MB)Published 24 February 2021 at 10:45pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ጌታቸው ድንቁ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኅን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር፤ በሚዲያ ላይ ያተኮረ የሥነ ዜግነት ትምህርት አሥፈላጊነትና ለዲሞክራሲ ግንባታ የነፃ ሚዲያ ሚናን በተመለከተ ይናገራሉ።Published 24 February 2021 at 10:45pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችመረጃን የማጣራት ሥራየጥላቻና ሐሰተኛ መረጃዎችን መከላከልና መቆጣጠርሚዛናዊ የምርጫ አዘጋገብShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ