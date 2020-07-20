ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ድምፅ አልባ የሆነውን አብዛኛውን ሕዝብ ድምፁ እንዲሰማ ማድረግ ይኖርብናል፤ በጥቂቶች ደንቁረናል” - በድሉ ደስታ

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Community advocacy group

Dr Bichok One (L), Brook Wakene (C) and Bedlu Desta (R) Source: Supplied

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Published 20 July 2020 at 4:14pm, updated 20 July 2020 at 4:21pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ከማኅበረሰብ - ለማኅበረሰብ

Published 20 July 2020 at 4:14pm, updated 20 July 2020 at 4:21pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

  • የኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያን የሰላምና ትብብር አድቮካሲ ግሩፕ ተልዕኮ
  • ሕግ፣ ሰላምና መረጋጋት
  • የዳያስፖራ ማኅበረሰብ ሚናዎች
 

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