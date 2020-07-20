“ድምፅ አልባ የሆነውን አብዛኛውን ሕዝብ ድምፁ እንዲሰማ ማድረግ ይኖርብናል፤ በጥቂቶች ደንቁረናል” - በድሉ ደስታ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ድምፅ አልባ የሆነውን አብዛኛውን ሕዝብ ድምፁ እንዲሰማ ማድረግ ይኖርብናል፤ በጥቂቶች ደንቁረናል” - በድሉ ደስታPlay20:16ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Bichok One (L), Brook Wakene (C) and Bedlu Desta (R) Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (37.11MB)Published 20 July 2020 at 4:14pm, updated 20 July 2020 at 4:21pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ከማኅበረሰብ - ለማኅበረሰብPublished 20 July 2020 at 4:14pm, updated 20 July 2020 at 4:21pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች የኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያን የሰላምና ትብብር አድቮካሲ ግሩፕ ተልዕኮሕግ፣ ሰላምና መረጋጋትየዳያስፖራ ማኅበረሰብ ሚናዎች ShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ