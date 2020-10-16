“የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን እየተከላከልን ማስተማር እንችላለን” - የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንቶች

“የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን እየተከላከልን ማስተማር እንችላለን” - የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንቶችPlay21:34Prof Tasew Woldehana (L), Dr Jemal AbaFita (T-R) and Dr Asrat Atsedeweyn (B-R) Source: SuppliedGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.86MB) ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሐና - የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፣ ዶ/ር አሥራት አጸደወይን - የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንትና ዶ/ር ጀማል አባፊጣ - የጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት በኮቨድ - 19 ወረርሽ ወቅት እንደምን የዩኒቨርሲቲ በሮቻቸውን ለተማሪዎቻቸው ለመክፈት ስንዱ እንደሆኑ ይናገራሉ።አንኳሮች የተማሪዎች ቅበላ ቅድመ ዝግጅት የፈረቃ ትምህርት አሰጣጥታሳቢ የጸጥታ ችግሮች ShareLatest podcast episodes" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢርበቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላልየአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?ኒው ሳውዝ ዌይልስ፤ምርጫ 2023