“የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን እየተከላከልን ማስተማር እንችላለን” - የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንቶች

Ethiopian Universities

Prof Tasew Woldehana (L), Dr Jemal AbaFita (T-R) and Dr Asrat Atsedeweyn (B-R) Source: Supplied

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ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሐና - የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፣ ዶ/ር አሥራት አጸደወይን - የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንትና ዶ/ር ጀማል አባፊጣ - የጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት በኮቨድ - 19 ወረርሽ ወቅት እንደምን የዩኒቨርሲቲ በሮቻቸውን ለተማሪዎቻቸው ለመክፈት ስንዱ እንደሆኑ ይናገራሉ።

አንኳሮች

 

  • የተማሪዎች ቅበላ ቅድመ ዝግጅት     
  • የፈረቃ ትምህርት አሰጣጥ
  • ታሳቢ የጸጥታ ችግሮች
     
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