“ያለ አባት ልጅነቴን የሰዋሁባችሁ ልጆቼ በጣም ነው የምወዳችሁ፤ በቀሪው ዕድሜያችሁ የዚህን ፍሬ እንደምታሳዩኝ ተስፋ አደርጋለሁ” ወለባ ጉማ
Wolela Guma and her children. Source: W.Guma
Published 6 September 2021 at 12:42pm, updated 6 September 2021 at 2:45pm
By Elias Gudisa
Source: SBS
የአባቶች ቀን አውስትራሊያ ውስጥ ወርኃ ሴፕቴምበር በገባ የመጀመሪያው እሑድ ይከበራል። አባትና የአባት ተምሳሌዎችን ሞገስ ለማላበስ። ወ/ሮ ወለባ ጉማ ባለቤታቸው በሞት ከተለዩዋቸው አንድ አሠርት ዐመት ተቆጥሯል። እናትም አባትም ሆነው ሁለት ልጆቻቸውን እያሳደጉ ይገኛሉ። የአባቶች ቀንን ያለ አባት እንደምን ላለፉት አሥር ዓመታት እንዳሳለፉ ይናገራሉ።
Published 6 September 2021 at 12:42pm, updated 6 September 2021 at 2:45pm
By Elias Gudisa
Source: SBS
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