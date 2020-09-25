በዓለ መስቀል በአገረ አውስትራሊያና የአገር ቤት ትውስታው

Sifrash Redi

Sifrash Reda

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በሜልበርን - አውስትራሊያ ነዋሪ የሆኑት ወ/ሮ ሥፍራሽ ረዲ፤ እንደ ጉራጌ ብሔረሰብ ተወላጅነታቸው የመስቀል በዓልን እንደምን እንደሚያከብሩና የአገር ቤት ባሕላዊ የበዓለ መስቀል አከባበር ትውስታቸውን ያጋራሉ።

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"በእኛ በኩል ከአውስትራሊያ ጋር መተባበር፣መሥራትና ብዙ መማር ይቻላል የሚል እምነት አለን"ተሰናባች አምባሳደር ፀጋአብ ክበበው

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“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”