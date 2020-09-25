በዓለ መስቀል በአገረ አውስትራሊያና የአገር ቤት ትውስታው

በዓለ መስቀል በአገረ አውስትራሊያና የአገር ቤት ትውስታውPlay10:16Sifrash RedaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.41MB) በሜልበርን - አውስትራሊያ ነዋሪ የሆኑት ወ/ሮ ሥፍራሽ ረዲ፤ እንደ ጉራጌ ብሔረሰብ ተወላጅነታቸው የመስቀል በዓልን እንደምን እንደሚያከብሩና የአገር ቤት ባሕላዊ የበዓለ መስቀል አከባበር ትውስታቸውን ያጋራሉ።ShareLatest podcast episodes"በእኛ በኩል ከአውስትራሊያ ጋር መተባበር፣መሥራትና ብዙ መማር ይቻላል የሚል እምነት አለን"ተሰናባች አምባሳደር ፀጋአብ ክበበውየሴት ልጅ ግርዛት፤ ነርስ ንግሥት መልሆላንድአገርኛ ሪፖርት“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”