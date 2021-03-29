ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴPlay21:21ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Haile Selassie I (1892 - 1975) Emperor of Ethiopia. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (39.1MB)Published 29 March 2021 at 11:23am, updated 29 March 2021 at 11:33amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ፤ ስለ መጨረሻው የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ ሥርዓተ መንግሥት አነሳስ፣ ስኬቶች፣ ፈተናዎችና ፍጻሜ መንግሥት አንስተው ይናገራሉ።Published 29 March 2021 at 11:23am, updated 29 March 2021 at 11:33amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየዘመናዊት ኢትዮጵያ ግንባታየማይጨው ጦርነትና የስደት ሕይወትለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሥርዓተ መንግሥት ክስመት ዋነኛ ምክንያቶችና የኤርትራ ፌዴሬሽን ጉዳይShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ