ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ

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Haile Selassie I

Haile Selassie I (1892 - 1975) Emperor of Ethiopia. Source: Getty

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Published 29 March 2021 at 11:23am, updated 29 March 2021 at 11:33am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ፤ ስለ መጨረሻው የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ ሥርዓተ መንግሥት አነሳስ፣ ስኬቶች፣ ፈተናዎችና ፍጻሜ መንግሥት አንስተው ይናገራሉ።

Published 29 March 2021 at 11:23am, updated 29 March 2021 at 11:33am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የዘመናዊት ኢትዮጵያ ግንባታ
  • የማይጨው ጦርነትና የስደት ሕይወት
  • ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሥርዓተ መንግሥት ክስመት ዋነኛ ምክንያቶችና የኤርትራ ፌዴሬሽን ጉዳይ
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