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ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ ፕሬዚደንት መንግሥቱ ኃይለማርያም

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Mengistu Hailemariam

President Mengistu Haile Mariam in the palace of the Government. Addis Ababa (Ethiopia), 1990. Source: Getty

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Published 7 April 2021 at 3:27pm, updated 7 April 2021 at 3:35pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ፤ ስለ ቀድሞው የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚደንት የ17 ዓመታት የአገዛ ዘመን አዎንታዊና አሉታዊ ጎኖች ነቅሰው ይናገራሉ። ፕሮፌሰር ገብሩ “The Ethiopian Revolution: War in the Horn Africa” እና “Ethiopia: Power and Protest: Peasant Revolts in the Twentieth Century” መጻሕፍት ደራሲ ናቸው።

Published 7 April 2021 at 3:27pm, updated 7 April 2021 at 3:35pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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አንኳሮች

 

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  • የ17 ዓመቱ አዎንታዊና አሉታዊ የአገዛዝ ዘመን ተፅዕኖዎች
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