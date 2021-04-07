ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ ፕሬዚደንት መንግሥቱ ኃይለማርያም

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ ፕሬዚደንት መንግሥቱ ኃይለማርያምPlay17:38ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen President Mengistu Haile Mariam in the palace of the Government. Addis Ababa (Ethiopia), 1990. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.33MB)Published 7 April 2021 at 3:27pm, updated 7 April 2021 at 3:35pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ፤ ስለ ቀድሞው የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚደንት የ17 ዓመታት የአገዛ ዘመን አዎንታዊና አሉታዊ ጎኖች ነቅሰው ይናገራሉ። ፕሮፌሰር ገብሩ “The Ethiopian Revolution: War in the Horn Africa” እና “Ethiopia: Power and Protest: Peasant Revolts in the Twentieth Century” መጻሕፍት ደራሲ ናቸው።Published 7 April 2021 at 3:27pm, updated 7 April 2021 at 3:35pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementከዘውዳዊ ወደ ወታደራዊ አገዛዝ ሽግግር የ17 ዓመቱ አዎንታዊና አሉታዊ የአገዛዝ ዘመን ተፅዕኖዎችለኢሕዲሪ መንግሥት ውድቀት ዋነኛ መንስኤዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ