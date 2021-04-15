ከኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ብልፅግና ፓርቲ - ፕ/ር ኤፍሬም ይስሐቅ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ብልፅግና ፓርቲ - ፕ/ር ኤፍሬም ይስሐቅPlay26:06ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Ethiopian students (L) and Prof Ephraim Isaac (R). Source: E. IsaacGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (27.07MB)Published 15 April 2021 at 10:36am, updated 15 April 2021 at 11:40amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ፕ/ር ኤፍሬም ይስሐቅ የመጀመሪያው የኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ማኅበር በሰሜን አሜሪካ ፕሬዚደንት፤ ስለ ማኅበሩ አመሠራረት፣ የአገር ፍቅር ስሜትና የተማሪዎች ንቅናቄ አጀማመር ያወጋሉ። “ራዕያችን ኢትዮጵያ የአፍሪካ መሪ ትሆናለች የሚል ነበር” ሲሉ በምልሰት ያነሳሉ።Published 15 April 2021 at 10:36am, updated 15 April 2021 at 11:40amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎችና ኢትዮጵያዊነትየብሔራዊ ፊደል ሠራዊት ምሥረታየተማሪዎች አብዮታዊ ንቅናቄ ጥንሰሳShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ