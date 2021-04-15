ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ብልፅግና ፓርቲ - ፕ/ር ኤፍሬም ይስሐቅ

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Ethiopian students

Ethiopian students (L) and Prof Ephraim Isaac (R). Source: E. Isaac

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Published 15 April 2021 at 10:36am, updated 15 April 2021 at 11:40am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ፕ/ር ኤፍሬም ይስሐቅ የመጀመሪያው የኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ማኅበር በሰሜን አሜሪካ ፕሬዚደንት፤ ስለ ማኅበሩ አመሠራረት፣ የአገር ፍቅር ስሜትና የተማሪዎች ንቅናቄ አጀማመር ያወጋሉ። “ራዕያችን ኢትዮጵያ የአፍሪካ መሪ ትሆናለች የሚል ነበር” ሲሉ በምልሰት ያነሳሉ።

Published 15 April 2021 at 10:36am, updated 15 April 2021 at 11:40am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎችና ኢትዮጵያዊነት
  • የብሔራዊ ፊደል ሠራዊት ምሥረታ
  • የተማሪዎች አብዮታዊ ንቅናቄ ጥንሰሳ
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