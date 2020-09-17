“የተነሳሳነው በተለያዩ የጥናት ዘርፎች ለሕዳሴ ግድብ ሙያዊ አስተዋፅዖዎችን ለማበርከት ነው” - ዶ/ር ዳዊት ነጋና ኢ/ር በድሉ ወለሎ

GERD Ethiopian Australian Professionals

Eng. Bedlu Welelo (L) and Dr Eng. Dawit Nega Bekele (R) Source: BW and DNB

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ዶ/ር ኢንጂነር ዳዊት ነጋ በቀለና ኢንጂነር በድሉ ወለሎ - በአውስትራሊያና ኒውዝላንድ የሕዳሴ ግድብ የቴክኒክ፣ የሕግ፣ ሳይንስና ምርምር መማክርት ቡድን አባላት፤ ቡድናቸው ለሕዳሴ ግድብ ስለሚያበረክታቸው አስተዋፅዖዎች ያስረዳሉ። ቡድናቸው በተመሠረተበት የጥናት መስኮች በአውስትራሊያና ኒውዝላንድ ያሉ ተጠባቢ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ - ኢትዮጵያውያን በኢሜይል አድራሻቸው gerd2020tlrs@gmail.com እንዲያገኟቸው ጥሪያቸውን ያቀርባሉ።

አንኳሮች

 

  • የሕዳሴ ግድብ የቴክኒክ፣ የሕግ፣ ሳይንስና ምርምር መማክርት ቡድን ተልዕኮ  
  • የመማክርት ቡድኑ አምስት የጥናት ዘርፎች አወቃቀር
  • የአጭርና ረጅም ጊዜ ዕቅዶች
      
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