" ሁለተኛ አገራችን አውስትራሊያ የአገራችንን በአላት በልዩ ሁኔታ ተሰባስበን እንድናከብር አድርጋናለች ፤እንኳን ለእንቁጣጣሽ በአል አደረሳችሁ ። " - ወ/ ሮ አለም ጥሩነህ

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የእንቁጣጣሽ የልጅነት ልዩ ትውስታዪ አደይ አበባ ለመቅጠፍ ሄጄ በሁለት ውሾች መነከሴ ነው። ወላጆቻችን እንዳይቆጡን ፤ ጨዋታው እንዳያመልጠን ነገሩን ብደብቀም ሚስጥሩ ወጥቶ አበባ ለመስጠት ልሄድ ከነበረው ቦታ ተከልክዮ በአልን በቤት ውስጥ እንዳሳልፍ መደረጌ ሁሌም ትዝ ይለኛል።

አንኳሮች
  • የአዲስ አመት በአል አከባበር
  • የእንቁጣጣሽ ልዩ ገጠመኝ
  • የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት
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"እስከ መገንጠል የሚፈቅደው አንቀፅ 39 ሳይወለድ የሞተ አንቀፅ ነው፤ በማንኛውም ዓለም እንዲህ ያለ አስተሳሰብ የለም" ልዑል አስፋወሰን ዓሥራተ ካሣ

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"የአማራ ሕዝባዊ ግንባርን ለመቀላቀል ያበቃኝ ባለፉት አምስት ዓመታት በኢትዮጵያ የተከሰተው ሁኔታ ነው" ልዑል ዶ/ር አስፋወሰን ዓሥራተ ካሣ