" ሁለተኛ አገራችን አውስትራሊያ የአገራችንን በአላት በልዩ ሁኔታ ተሰባስበን እንድናከብር አድርጋናለች ፤እንኳን ለእንቁጣጣሽ በአል አደረሳችሁ ። " - ወ/ ሮ አለም ጥሩነህ

" ሁለተኛ አገራችን አውስትራሊያ የአገራችንን በአላት በልዩ ሁኔታ ተሰባስበን እንድናከብር አድርጋናለች ፤እንኳን ለእንቁጣጣሽ በአል አደረሳችሁ ። " - ወ/ ሮ አለም ጥሩነህPlay14:34Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.82MB) የእንቁጣጣሽ የልጅነት ልዩ ትውስታዪ አደይ አበባ ለመቅጠፍ ሄጄ በሁለት ውሾች መነከሴ ነው። ወላጆቻችን እንዳይቆጡን ፤ ጨዋታው እንዳያመልጠን ነገሩን ብደብቀም ሚስጥሩ ወጥቶ አበባ ለመስጠት ልሄድ ከነበረው ቦታ ተከልክዮ በአልን በቤት ውስጥ እንዳሳልፍ መደረጌ ሁሌም ትዝ ይለኛል።አንኳሮችየአዲስ አመት በአል አከባበርየእንቁጣጣሽ ልዩ ገጠመኝየእንኳን አደረሳችሁ መልእክትShareLatest podcast episodes#17 Talking about recycling | How to live a sustainable lifeየመቀሌ ሰላማዊ ሰልፍ ክልከላና እሥራት ያስከተለው ፖለቲካዊ ግለት አልበረደም"እስከ መገንጠል የሚፈቅደው አንቀፅ 39 ሳይወለድ የሞተ አንቀፅ ነው፤ በማንኛውም ዓለም እንዲህ ያለ አስተሳሰብ የለም" ልዑል አስፋወሰን ዓሥራተ ካሣ"የአማራ ሕዝባዊ ግንባርን ለመቀላቀል ያበቃኝ ባለፉት አምስት ዓመታት በኢትዮጵያ የተከሰተው ሁኔታ ነው" ልዑል ዶ/ር አስፋወሰን ዓሥራተ ካሣ