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የአውሮፓ ህብረት የምርጫ ታዛቢዎችን ወደ ኢትዮጵያ እልካለሁ ማለቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አስታወቁ

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Published 14 May 2021 at 11:20pm
By Befekadu Abay
Source: SBS

ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በዩጋንዳው ፕሬዝደንት ዪዊሪ ሙሴቪኒ በአለ ሲመት ላይ ተገኙ ፡፡

Published 14 May 2021 at 11:20pm
By Befekadu Abay
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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ