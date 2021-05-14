የአውሮፓ ህብረት የምርጫ ታዛቢዎችን ወደ ኢትዮጵያ እልካለሁ ማለቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አስታወቁ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የአውሮፓ ህብረት የምርጫ ታዛቢዎችን ወደ ኢትዮጵያ እልካለሁ ማለቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አስታወቁPlay09:33ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Home Land Report Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.51MB)Published 14 May 2021 at 11:20pmBy Befekadu AbaySource: SBS ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በዩጋንዳው ፕሬዝደንት ዪዊሪ ሙሴቪኒ በአለ ሲመት ላይ ተገኙ ፡፡Published 14 May 2021 at 11:20pmBy Befekadu AbaySource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ