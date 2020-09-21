አገርኛ ሪፖርት

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Source: PD

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ስድስተኛው አገራዊ ምርጫን ላማካሄድ እንደሚቻል የጤና ሚንስቴር አስታወቀ ፤ የአዲሱን የብር ኖቶች ከዛሬ ጀምሮ በግልም ሆን በመንግስት ባንኮች በስፋት ማሰራጨት ይጀመራል ተባለ፤ የደመራ በአል በዘመናዊ መልክ ተሰርቶ በተጠናቀቀው የመስቀል አደባባይ ይደረጋል ተባለ ፤

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"በእኛ በኩል ከአውስትራሊያ ጋር መተባበር፣መሥራትና ብዙ መማር ይቻላል የሚል እምነት አለን"ተሰናባች አምባሳደር ፀጋአብ ክበበው

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“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”