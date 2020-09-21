አገርኛ ሪፖርትPlay08:42 Source: PDGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.94MB) ስድስተኛው አገራዊ ምርጫን ላማካሄድ እንደሚቻል የጤና ሚንስቴር አስታወቀ ፤ የአዲሱን የብር ኖቶች ከዛሬ ጀምሮ በግልም ሆን በመንግስት ባንኮች በስፋት ማሰራጨት ይጀመራል ተባለ፤ የደመራ በአል በዘመናዊ መልክ ተሰርቶ በተጠናቀቀው የመስቀል አደባባይ ይደረጋል ተባለ ፤ShareLatest podcast episodes"በእኛ በኩል ከአውስትራሊያ ጋር መተባበር፣መሥራትና ብዙ መማር ይቻላል የሚል እምነት አለን"ተሰናባች አምባሳደር ፀጋአብ ክበበውየሴት ልጅ ግርዛት፤ ነርስ ንግሥት መልሆላንድአገርኛ ሪፖርት“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”