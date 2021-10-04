ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የዘንድሮውን አዲስ መንግሥት ምሥረታ ለየት የሚያደርገው ምንድነው?Play03:50ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: FDREGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.04MB)Published 4 October 2021 at 5:23pmBy Stringer ReportSource: SBS አገር እንዴት ሰነበተች?Published 4 October 2021 at 5:23pmBy Stringer ReportSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ