“የግብጽ ሠራዊት የኢትዮጵያን ምድር አይረግጥም” - ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የግብጽ ሠራዊት የኢትዮጵያን ምድር አይረግጥም” - ጄኔራል ብርሃኑ ጁላPlay15:58ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen General Berhanu Jula, Deputy chief of staff Source: Courtesy of MoDGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (29.24MB)Published 15 June 2020 at 6:36pmBy Demeke KebedeSource: SBS የ “አገር እንዴት ሰነበተች?” ዝግጅታችን ሰሞነኛ አነጋጋሪ የአገር ቤት ክንውኖችን ይዳስሳል።Published 15 June 2020 at 6:36pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮችየኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን ድርድር ሂደትየጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ የወቅታዊ ጉዳዮች መግለጫየሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ የውሳኔ ሃሳቦችShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ