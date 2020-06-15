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“የግብጽ ሠራዊት የኢትዮጵያን ምድር አይረግጥም” - ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ

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Homeland Current Affairs June 15 2020

General Berhanu Jula, Deputy chief of staff Source: Courtesy of MoD

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Published 15 June 2020 at 6:36pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

የ “አገር እንዴት ሰነበተች?” ዝግጅታችን ሰሞነኛ አነጋጋሪ የአገር ቤት ክንውኖችን ይዳስሳል።

Published 15 June 2020 at 6:36pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
አንኳሮች

  • የኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን ድርድር ሂደት
  • የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ የወቅታዊ ጉዳዮች መግለጫ
  • የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ የውሳኔ ሃሳቦች
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