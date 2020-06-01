የሕገ መንግሥት አጣሪ ጉባኤ - በሕገ መንግሥት ትርጉም ምላሹ ላይ በጣምራ ምክር ቤቶች ከነገ በስቲያ ረቡዕ ሊያስወስን ነው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የሕገ መንግሥት አጣሪ ጉባኤ - በሕገ መንግሥት ትርጉም ምላሹ ላይ በጣምራ ምክር ቤቶች ከነገ በስቲያ ረቡዕ ሊያስወስን ነውPlay09:38ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Ethiopian Parliament Source: Courtesy of ANGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.66MB)Published 1 June 2020 at 5:10pmBy StringerSource: SBS አገርኛ ሪፖርትPublished 1 June 2020 at 5:10pmBy StringerSource: SBSአንኳሮችየፌዴራል መንግሥት በጀትየኮረናቫይረስ ወረርሽኝ በኢትዮጵያግንቦት 20 የሕዝብ በዓል ሆኖ እንዳይከበር ጥሪ መቅረቡShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ