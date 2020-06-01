ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የሕገ መንግሥት አጣሪ ጉባኤ - በሕገ መንግሥት ትርጉም ምላሹ ላይ በጣምራ ምክር ቤቶች ከነገ በስቲያ ረቡዕ ሊያስወስን ነው

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Homeland Report 0106

Ethiopian Parliament Source: Courtesy of AN

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Published 1 June 2020 at 5:10pm
By Stringer
Source: SBS

አገርኛ ሪፖርት

Published 1 June 2020 at 5:10pm
By Stringer
Source: SBS
አንኳሮች

  • የፌዴራል መንግሥት በጀት
  • የኮረናቫይረስ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ
  • ግንቦት 20 የሕዝብ በዓል ሆኖ እንዳይከበር ጥሪ መቅረቡ
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