“ከኢትዮ ቴሌኮም ዕውቅና ውጪ የሚሠራ ሳተላይት መቀበያ በአቶ ጃዋር መሐመድ ቤት አግኝቻለሁ” - ፌዴራል ፖሊስ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ከኢትዮ ቴሌኮም ዕውቅና ውጪ የሚሠራ ሳተላይት መቀበያ በአቶ ጃዋር መሐመድ ቤት አግኝቻለሁ” - ፌዴራል ፖሊስPlay07:43ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: Courtesy of EFPCGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.15MB)Published 20 July 2020 at 11:29pmBy Stringer ReportSource: SBS አገርኛ ሪፖርትPublished 20 July 2020 at 11:29pmBy Stringer ReportSource: SBSአንኳሮች የተጠርጣሪ ተከሳሾች የፍርድ ቤት ውሎሰላምና መረጋጋት ShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ