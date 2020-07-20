ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ከኢትዮ ቴሌኮም ዕውቅና ውጪ የሚሠራ ሳተላይት መቀበያ በአቶ ጃዋር መሐመድ ቤት አግኝቻለሁ” - ፌዴራል ፖሊስ

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Homeland Report 2007

Source: Courtesy of EFPC

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Published 20 July 2020 at 11:29pm
By Stringer Report
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አገርኛ ሪፖርት

Published 20 July 2020 at 11:29pm
By Stringer Report
Source: SBS
አንኳሮች

 

  • የተጠርጣሪ ተከሳሾች የፍርድ ቤት ውሎ
  • ሰላምና መረጋጋት
 

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