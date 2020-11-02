ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የኢትዮጵያ አገር አቀፍ የመራጮች ምዝገባ ከጥር አጋማሽ እስከ የካቲት ሶስተኛ ሳምንት ድረስ እንዲካሄድ ታስቧል

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Homelland Report 021120

Source: NEBE

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Published 2 November 2020 at 5:28pm
By Stringer Report
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*** የብሔራዊ ምርጫ ማካሄጃ የጊዜ ሠሌዳ በግንቦት ወይም በሰኔ ሁለተኛ ሳምንት መጨረሻ ላይ እንዲከናወን ተወጥኗል

Published 2 November 2020 at 5:28pm
By Stringer Report
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