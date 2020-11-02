የኢትዮጵያ አገር አቀፍ የመራጮች ምዝገባ ከጥር አጋማሽ እስከ የካቲት ሶስተኛ ሳምንት ድረስ እንዲካሄድ ታስቧል

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የኢትዮጵያ አገር አቀፍ የመራጮች ምዝገባ ከጥር አጋማሽ እስከ የካቲት ሶስተኛ ሳምንት ድረስ እንዲካሄድ ታስቧልPlay11:22ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: NEBEGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (20.84MB)Published 2 November 2020 at 5:28pmBy Stringer ReportSource: SBS *** የብሔራዊ ምርጫ ማካሄጃ የጊዜ ሠሌዳ በግንቦት ወይም በሰኔ ሁለተኛ ሳምንት መጨረሻ ላይ እንዲከናወን ተወጥኗልPublished 2 November 2020 at 5:28pmBy Stringer ReportSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ