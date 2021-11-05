የአውስትራሊያና ኒውዝላንድ ትግራይ ማኅበረሰብ አባላት ትግራይ ውስጥ ወታደራዊ ግጭት የተጀመረበትን አንደኛ ዓመት አስበው ዋሉ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የአውስትራሊያና ኒውዝላንድ ትግራይ ማኅበረሰብ አባላት ትግራይ ውስጥ ወታደራዊ ግጭት የተጀመረበትን አንደኛ ዓመት አስበው ዋሉPlay05:03ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.56MB)Published 5 November 2021 at 8:07pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS *** በዕለቱም በሜልበርን፣ ብሪስበንና አደላይድ የተቃውሞ ሰልፎች ተካሒደዋልPublished 5 November 2021 at 8:07pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ