ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከኦሮሚያ ክልል ሁከት ጋር በተያያዘ 44 የመንግሥትና 20 የፀጥታ ኃላፊዎች ዘብጥያ ወረዱ

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Homeland Report 1307

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Published 13 July 2020 at 4:00pm
By Stringer Report
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አገርኛ ሪፖርት

Published 13 July 2020 at 4:00pm
By Stringer Report
Source: SBS
አንኳሮች

  • የጠቅላይ ሚኒስትር ዓቢይ አሕመድ የደቡብ ክልል ጉብኝት
  • የኢንተርኔት አገልግሎት
  • የዓሥራት ሚዲያ መግለጫ
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