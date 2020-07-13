ከኦሮሚያ ክልል ሁከት ጋር በተያያዘ 44 የመንግሥትና 20 የፀጥታ ኃላፊዎች ዘብጥያ ወረዱ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከኦሮሚያ ክልል ሁከት ጋር በተያያዘ 44 የመንግሥትና 20 የፀጥታ ኃላፊዎች ዘብጥያ ወረዱPlay09:34ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: Courtesy of PDGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.52MB)Published 13 July 2020 at 4:00pmBy Stringer ReportSource: SBS አገርኛ ሪፖርትPublished 13 July 2020 at 4:00pmBy Stringer ReportSource: SBSአንኳሮችየጠቅላይ ሚኒስትር ዓቢይ አሕመድ የደቡብ ክልል ጉብኝትየኢንተርኔት አገልግሎትየዓሥራት ሚዲያ መግለጫShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ