ከሕዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ አዲስ የመከላከያ ምክር ቤት መቆሙ ተነገረ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከሕዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ አዲስ የመከላከያ ምክር ቤት መቆሙ ተነገረPlay09:12ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen PM Abiy Ahmed Source: Courtesy of PMOGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.86MB)Published 15 June 2020 at 8:07pmBy StringerSource: SBS አገርኛ ሪፖርት - ዐበይት ርዕሰ ዜናዎችን ቀዳሚ ትኩረቱ አድርጓል።Published 15 June 2020 at 8:07pmBy StringerSource: SBSአንኳሮችበጀት 2012/13የአዲስ አበባ ከተማ የግብር ምሕረትየኮቪድ - 19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ