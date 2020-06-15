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ከሕዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ አዲስ የመከላከያ ምክር ቤት መቆሙ ተነገረ

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Homeland Report 1506

PM Abiy Ahmed Source: Courtesy of PMO

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Published 15 June 2020 at 8:07pm
By Stringer
Source: SBS

አገርኛ ሪፖርት - ዐበይት ርዕሰ ዜናዎችን ቀዳሚ ትኩረቱ አድርጓል።

Published 15 June 2020 at 8:07pm
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አንኳሮች

  • በጀት 2012/13
  • የአዲስ አበባ ከተማ የግብር ምሕረት
  • የኮቪድ - 19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ
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