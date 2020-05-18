በኮቪድ - 19 ሳቢያ ከ17 ቢሊየን ብር በላይ ዕዳ የተጫናቸው ሆቴሎች የብድር ማራዘሚያ ጠየቁ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen በኮቪድ - 19 ሳቢያ ከ17 ቢሊየን ብር በላይ ዕዳ የተጫናቸው ሆቴሎች የብድር ማራዘሚያ ጠየቁPlay02:43ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: Courtesy of ERGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5MB)Published 18 May 2020 at 6:26pmBy StringerSource: SBS አገርኛ ሪፖርት - በኮቪድ - 19 ወረርሽኝ መከሰት ምክንያት ገበያቸው ተቀዛቅዞ ዕዳ የበረከተባቸው የኢትዮጵያ ሆቴሎች ለብሔራዊ ባንክ የብድር ማራዘሚያ መጠየቃቸውን ቀዳሚ ትኩረቱ አድርጓል።Published 18 May 2020 at 6:26pmBy StringerSource: SBSShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ