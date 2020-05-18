ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

በኮቪድ - 19 ሳቢያ ከ17 ቢሊየን ብር በላይ ዕዳ የተጫናቸው ሆቴሎች የብድር ማራዘሚያ ጠየቁ

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Homeland Report 1805

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Published 18 May 2020 at 6:26pm
By Stringer
Source: SBS

አገርኛ ሪፖርት - በኮቪድ - 19 ወረርሽኝ መከሰት ምክንያት ገበያቸው ተቀዛቅዞ ዕዳ የበረከተባቸው የኢትዮጵያ ሆቴሎች ለብሔራዊ ባንክ የብድር ማራዘሚያ መጠየቃቸውን ቀዳሚ ትኩረቱ አድርጓል።

Published 18 May 2020 at 6:26pm
By Stringer
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