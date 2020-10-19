የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ በሚያካሂደው ስብሰባው ብርቱ አገራዊ ጉዳዮችን እንደሚያነሳና ውሳኔዎችንም እንደሚያሳልፍ ይጠበቃል

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ በሚያካሂደው ስብሰባው ብርቱ አገራዊ ጉዳዮችን እንደሚያነሳና ውሳኔዎችንም እንደሚያሳልፍ ይጠበቃልPlay09:03 Source: FBCGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.58MB) *** የበረሃ አንበጣ ወረርሽኝ በትግራይ፣ አማራ፣ ሐረሪ፣ ድሬዳዋና ኦሮሚያ ሰፊ ማሳዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱ እየተገለጠ ነውShareLatest podcast episodes" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢርበቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላልየአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?ኒው ሳውዝ ዌይልስ፤ምርጫ 2023