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አዲስ አበባ ውስጥ ካሉ ከ71 ሺህ በላይ ስደተኞች ውስጥ አብዛኛዎቹ ኤርትራውያን መሆናቸው ተገለጠ

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Published 27 December 2021 at 6:00pm
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*** አገርኛ ሪፖርት

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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ