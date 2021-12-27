አዲስ አበባ ውስጥ ካሉ ከ71 ሺህ በላይ ስደተኞች ውስጥ አብዛኛዎቹ ኤርትራውያን መሆናቸው ተገለጠ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen አዲስ አበባ ውስጥ ካሉ ከ71 ሺህ በላይ ስደተኞች ውስጥ አብዛኛዎቹ ኤርትራውያን መሆናቸው ተገለጠPlay09:33ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.51MB)Published 27 December 2021 at 6:00pmSource: SBS *** አገርኛ ሪፖርትPublished 27 December 2021 at 6:00pmSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ