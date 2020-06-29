ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ቪክቶሪያ ኮሮናቫይረስ በተስፋፋባቸው ቀበሌዎች የቤት ውስጥ ቆይታ ገደቦችን ልትጥል ነው

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Victorian lockdown

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Published 29 June 2020 at 9:07pm
By NACA
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*** ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቻይና የስለላ ክስ ላይ ምላሽ መስጠት አልወደዱም

Published 29 June 2020 at 9:07pm
By NACA
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