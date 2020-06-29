ቪክቶሪያ ኮሮናቫይረስ በተስፋፋባቸው ቀበሌዎች የቤት ውስጥ ቆይታ ገደቦችን ልትጥል ነው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ቪክቶሪያ ኮሮናቫይረስ በተስፋፋባቸው ቀበሌዎች የቤት ውስጥ ቆይታ ገደቦችን ልትጥል ነውPlay09:49ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.98MB)Published 29 June 2020 at 9:07pmBy NACASource: SBS *** ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቻይና የስለላ ክስ ላይ ምላሽ መስጠት አልወደዱምPublished 29 June 2020 at 9:07pmBy NACASource: SBSShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ