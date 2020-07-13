ከቆሎ ትምህርት ቤት እስከ አውስትራሊያ - አባ ወልደ ጊዮርጊስ አየለ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከቆሎ ትምህርት ቤት እስከ አውስትራሊያ - አባ ወልደ ጊዮርጊስ አየለPlay21:07ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Aba Woldegiorgis Ayele Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (38.67MB)Published 13 July 2020 at 11:35amBy Martha TsegawSource: SBS አባ ወልደ ጊዮርጊስ አየለ፤ በሜልበርን - አውስትራሊያ ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ፤ ስለ መንፈሳዊ ሕይወታቸውና ወደ አገር ቤት ለመመለስ ግድ ስለተሰኙበት ሁኔታ ይናገራሉ።Published 13 July 2020 at 11:35amBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮችየግለ ሕይወት ታሪክየኢትዮጵያና አውስትራሊያ መንፈሳዊ ግልጋሎትየኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አንድነትShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ