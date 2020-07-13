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ከቆሎ ትምህርት ቤት እስከ አውስትራሊያ - አባ ወልደ ጊዮርጊስ አየለ

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Interview with Aba Woldegiorgis Ayele

Aba Woldegiorgis Ayele Source: Supplied

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Published 13 July 2020 at 11:35am
By Martha Tsegaw
Source: SBS

አባ ወልደ ጊዮርጊስ አየለ፤ በሜልበርን - አውስትራሊያ ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ፤ ስለ መንፈሳዊ ሕይወታቸውና ወደ አገር ቤት ለመመለስ ግድ ስለተሰኙበት ሁኔታ ይናገራሉ።

Published 13 July 2020 at 11:35am
By Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች

  • የግለ ሕይወት ታሪክ
  • የኢትዮጵያና አውስትራሊያ መንፈሳዊ ግልጋሎት
  • የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አንድነት
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