አቤል ብርሃኑ “የወይኗ ልጅ”፤ ከአንድ ሚሊየን በላይ የዲጂታል ሚዲያ ተከታዮች የወርቅ ምስክር ወረቀት ተሸላሚ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen አቤል ብርሃኑ “የወይኗ ልጅ”፤ ከአንድ ሚሊየን በላይ የዲጂታል ሚዲያ ተከታዮች የወርቅ ምስክር ወረቀት ተሸላሚPlay14:39ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Abel Berhanu. Source: A.BerhanuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.74MB)Published 14 February 2022 at 12:59pmBy Demeke KebedeSource: SBS አቤል ብርሃኑ “የወይኗ ልጅ” - በዩቲዩብ ማኅበራዊ ሚዲያ ከ1.1 ሚሊየን በላይ ተከታዮችን እንደምን አፍርቶ ለሽልማት እንደበቃ ይናገራል።Published 14 February 2022 at 12:59pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮች Advertisementየዲጂታል ሚዲያ አዎንታዊና አሉታዊ ገፅታዎችየወደፊት ውጥኖችግለ ታሪክShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ