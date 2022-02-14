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አቤል ብርሃኑ “የወይኗ ልጅ”፤ ከአንድ ሚሊየን በላይ የዲጂታል ሚዲያ ተከታዮች የወርቅ ምስክር ወረቀት ተሸላሚ

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Abel Berhanu. Source: A.Berhanu

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Published 14 February 2022 at 12:59pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

አቤል ብርሃኑ “የወይኗ ልጅ” - በዩቲዩብ ማኅበራዊ ሚዲያ ከ1.1 ሚሊየን በላይ ተከታዮችን እንደምን አፍርቶ ለሽልማት እንደበቃ ይናገራል።

Published 14 February 2022 at 12:59pm
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